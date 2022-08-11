Про це повідомила ДСНС України в телеграмі.

"Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 117 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 97 га", - наголосили в службі.

Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 6786 разів, Київщині - 5077, Чернігівщині - 3120, Миколаївщині - 1484, Сумщині - 952, Черкащині - 926.

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили 178 487 вибухонебезпечних предметів і 846 кг вибухівки, зокрема 2100 авіаційних бомб і обстежили територію площею 68 189 га.

"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101", - закликали рятувальники.

9 серпня українські піротехніки обстежили 80 га території та знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети.

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