В Україні за добу знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів
Українські піротехніки 10 серпня знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів на території площею 97 га
Про це повідомила ДСНС України в телеграмі.
"Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 117 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 97 га", - наголосили в службі.
Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 6786 разів, Київщині - 5077, Чернігівщині - 3120, Миколаївщині - 1484, Сумщині - 952, Черкащині - 926.
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили 178 487 вибухонебезпечних предметів і 846 кг вибухівки, зокрема 2100 авіаційних бомб і обстежили територію площею 68 189 га.
"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101", - закликали рятувальники.
- 9 серпня українські піротехніки обстежили 80 га території та знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.84
Купівля 38.84Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.48Продаж 40.69
- Актуальне
- Важливе