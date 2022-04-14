Українські прикордонники показали відео зі збитим російським Су-34, який бомбив Чернігів
ДПСУ оприлюднили відео збитого російського винищувача Су-34, який бомбив Чернігів, а зараз його залишки лежать у дворі міста
Про це заявили в Держприкордонслужбі.
"Рашистський бомбардувальник СУ-34 знищував цілі квартали Чернігова.
Та українські захисники "приземлили" його, як і належить. Тепер це просто купа металобрухту, що іржавіє у дворах міста. Разом із літаком до пекла відправився і його штурман-рашист. А ось пілот-рашист вижив. На рахунку військового злочинця сотні безвинних життів", - ідеться в повідомленні.
Відео можна переглянути за посиланням.
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