Українські розробники відеоігор створили NFT-колекцію на підтримку України
Розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt і цифрові художники створили благодійну NFT-колекцію Avatars for Ukraine
Про це в телеграмі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Навіть в умовах війни Україна залишається країною з потужним розвитком технологічних інновацій. Зростає кількість NFT-проєктів, які створюють нові колаборації, щоб залучити кошти на підтримку України. Цього разу українські розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt разом із цифровими художниками за підтримки Мінцифри запустили благодійну NFT-колекцію Avatars for Ukraine", - зауважив він.
Колекція складається з 70 цифрових творів мистецтва, які уособлюють відвагу й незламність українців. Їх представлять на офіційній сторінці проєкту.
Аукціон стартує 19 травня на платформі NFT-музею MetaHistory, котрий уже зібрав 260 ETH/$720 тис. допомоги Україні. Зібрані гроші передадуть до криптофонду Aid For Ukraine на медичну допомогу ЗСУ.
- У квітні команда NFT-музею MetaHistory створила спеціальний NFT-експонат на знак подяки Ілону Маску.
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