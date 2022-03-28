Українські розвідники розсекретили імена та паспортні дані 620 співробітників ФСБ, які діють в Європі

"Кожен європеєць повинен знати їхні імена! ", - написали українські розвідники і оприлюднили список із 620 співробітників ФСБ (П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані).

Ознайомитися з іменами російських агентів можна за посиланням.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список бурятів, які воюють проти України

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