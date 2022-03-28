Українські розвідники розсекретили імена та паспортні дані 620 співробітників ФСБ, які діють в Європі
ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи
"Кожен європеєць повинен знати їхні імена! ", - написали українські розвідники і оприлюднили список із 620 співробітників ФСБ (П.І.Б., місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані).
Ознайомитися з іменами російських агентів можна за посиланням.
- Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список бурятів, які воюють проти України
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