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Українські рятувальники навчатимуть колег у Фінляндії

28 жовтня, 2023 субота
13:58
Війна з Росією добровольці-рятувальники

Фінляндія хоче перейняти набутий практичний досвід українських рятувальників, тому організує тренінги, де вони навчатимуть фінських колег

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він провів двосторонню зустріч у Вільнюсі з міністеркою внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, за результатами якої повідомив, що допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників.

"На початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег 9 спеціалізованих автомобілів. Крім того, домовилися про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії. Колеги вражені роботою українських надзвичайників під час повномасшабного вторгнення і бажають перейняти набутий практичний досвід", - зазначив Клименко.

Він додав, що пріоритетними завданнями є захист обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення України в осінньо-зимовий період. За словами Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги. 

"Ми вдячні уряду та народу Фінляндії за незмінну підтримку, за прихисток понад 64 тисяч українських громадян. За допомогою таких друзів ми неодмінно подолаємо спільного ворога!", - наголосив очільник МВС.

  • Україна 23 жовтня отримала від уряду Фінляндії 9 транспортних засобів: 4 карети швидкої допомоги, 3 пожежні автомобілі, автоцистерну та автопідйомник.
Україна
Фінляндія
ДСНС
допомога Україні
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