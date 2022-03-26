Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу, – міністр енергетики

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", – йдеться в повідомленні.

За словами Галущенко, Європа визнала необхідність відмови від енергоресурсів держави-агресора і планує посилити співпрацю для забезпечення енергетичної безпеки континенту. А також створити механізми солідарності та компенсації для закупівель енергоресурсів, щоб не залежати від їх постачання з Росії.

Він додав, що Україна має значні потужності для зберігання природного газу – найбільші підземні сховища в Європі. В ініціативі Регіонального енергетичного партнерства (RESP) Україна пропонує використовувати ці ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн.

"Україна, незважаючи на повномасштабну військову агресію з боку Росії, продовжує бути потужним і надійним партнером Європи у питаннях енергетичної безпеки", – підсумував міністр енергетики.

Нагадаємо, Європа об'єднається в закупівлі енергії та газу, щоб знищити вплив Кремля.