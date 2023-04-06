Українські танкісти завершили навчання на Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому
Військові інструктори Великої Британії кілька тижнів навчали особовий склад ЗС України як керувати та боротися з ворожими танками
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що навчання у Великій Британії для українських воїнів розпочалося незабаром після оголошення в січні про те, що Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2, а також боєприпаси та запчастини до них.
"Військові інструктори Великої Британії кілька тижнів навчали особовий склад ЗС України як керувати та боротися з ворожими танками. Навчання включало те як командувати, водити та працювати разом як екіпаж танка Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх", - ідеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що Challenger 2 знаменує собою знакову зміну можливостей ЗСУ. Це озброєння забезпечить Силам оборони кращий захист екіпажів, пропонуючи їм одні з найсучасніших і найдосконаліших систем стрільби у світі.
Повернувшись додому, українці передаватимуть свій досвід побратимам.
- У січні Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
- Міністр оборони Олексій Резніков показав перші танки Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії.
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