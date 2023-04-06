Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що навчання у Великій Британії для українських воїнів розпочалося незабаром після оголошення в січні про те, що Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2, а також боєприпаси та запчастини до них.

"Військові інструктори Великої Британії кілька тижнів навчали особовий склад ЗС України як керувати та боротися з ворожими танками. Навчання включало те як командувати, водити та працювати разом як екіпаж танка Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх", - ідеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Challenger 2 знаменує собою знакову зміну можливостей ЗСУ. Це озброєння забезпечить Силам оборони кращий захист екіпажів, пропонуючи їм одні з найсучасніших і найдосконаліших систем стрільби у світі.

Повернувшись додому, українці передаватимуть свій досвід побратимам.