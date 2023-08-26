Українські війська, безсумнівно, увійдуть до Криму, - полковник Ґрант
Українські захисники ввійдуть до Криму, проте це стане справжнім випробуванням для Генерального штабу ЗСУ
Про це заявив британський полковник Ґлен Ґрант в етері Еспресо.
"Ми увійдемо в Крим. У цьому немає жодних сумнівів. І ви маєте рацію, поки ми не відвоюємо Крим, завжди будуть проблеми з експортом зерна, з портами в Одесі та з усім іншим. Неможливо забезпечити безпеку поставок для України з Чорного моря не контролюючи Крим, і це дуже важливо", - наголосив він.
Ґлен Ґрант зауважив, що РФ намагатиметься сповільнити бойові дії, якомога більше зосередившись на північному сході. Це стане випробуванням для Генштабу ЗСУ. Полковник додав, що, можливо, доведеться втрати деякі позиції на півночі, проте південь важливіший.
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