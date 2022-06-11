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Українські війська перебувають у пастці в артилерійській війні на критичних лініях фронту – ISW

11 червня, 2022 субота
02:24
війна з Росією На фото гаубиця М109А3

Західних ЗМІ повідомляють, що українські військові та урядові чиновники впродовж останніх двох діб наголошують на тому, що українські війська перебувають у пастці в "артилерійській війні" на критичних лініях фронту і знаходяться в явно невигідному становищі

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW)

"Українська влада дає запити західним партнерам на більш досконалі системи озброєння на тлі повідомлень про зростання переваги російської артилерії", – йдеться в повідомленні. 

Зокрема автори цитують заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, який заявив, що російські війська мають у 10-15 разів більше артилерійських знарядь, ніж українці. Крім того, ЗСУ майже повністю вичерпали свої артилерійські боєприпаси.

Враховуючи те, що сторони перейшли до затяжних позиційних боїв (особливо в районі Сєверодонецька та Лисичанська) українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем. 

"Оскільки українські війська використовують останні запаси систем зброї та боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія ставатиме все більш вирішальною в здебільшого статичних боях на сході України", – пише ISW.

  • Нагадаємо, телекомпанія CNN показала ексклюзивне відео з передової, на якому ЗСУ нищать ворога американською зброєю.

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Новини
Лисичанськ
артилерія
Сєверодонецьк
постачання зброї
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