Про це він написав у телеграмі.

"Командир взводу снайперів старший лейтенант Дяков Іван зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

14 липня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували заступника командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії Максима Кудріна

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