Українські військові ліквідували російського командира взводу снайперів, - офіцер ЗСУ Штефан
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив про ліквідацію в Україні російського командира взводу снайперів Івана Дьякова
Про це він написав у телеграмі.
"Командир взводу снайперів старший лейтенант Дяков Іван зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 14 липня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували заступника командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії Максима Кудріна
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