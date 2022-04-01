Українські військові проводять успішні контратаки на північний схід від Києва, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що українські сили відбили села Слобода і Лукашівка на південь від Чернігова, які розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом і Києвом.

"І Чернігів, і Київ продовжують піддаватися повітряним і ракетним ударам, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах", – йдеться у повідомленні.

Станом на 1 квітня, російські військові продовжують частково виходити з Київської області в сторону Білорусі, але забирають зі собою викрадене майно українців.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ здобули історичну перемогу над російською армією у битві за Київ