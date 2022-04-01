Українські військові проводять успішні контратаки на північний схід від Києва, – Міноборони Великої Британії
Збройні сили України продовжують проводити успішні, але обмежені контратаки. Загалом вони зосереджені на схід і північний схід від Києва
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Британська розвідка зазначає, що українські сили відбили села Слобода і Лукашівка на південь від Чернігова, які розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом і Києвом.
"І Чернігів, і Київ продовжують піддаватися повітряним і ракетним ударам, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах", – йдеться у повідомленні.
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