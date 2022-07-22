Українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС
Успішну операцію поблизу тимчасово захопленої станції ЗСУ провели завдяки дрону-камікадзе
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
Сьогодні, 22 липня, українські військові завдали повітряного удару по наметовому містечку і техніці ворога поблизу Запорізької АЕС. Під приціл дрона-камікадзе, зокрема, потрапило авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".
Внаслідок обстрілу табору противника, зайнялась пожежа, яку довго не могли ліквідувати. За попередніми даними, вдадось знищити 3 військових, ще 12 поранено.
- За інформацією Енергоатому, окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ.
- На тимчасово окупованій ЗАЕС російські військові викрадають працівників і ховаються від ЗСУ в підвалі.
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