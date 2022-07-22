Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Сьогодні, 22 липня, українські військові завдали повітряного удару по наметовому містечку і техніці ворога поблизу Запорізької АЕС. Під приціл дрона-камікадзе, зокрема, потрапило авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".

Внаслідок обстрілу табору противника, зайнялась пожежа, яку довго не могли ліквідувати. За попередніми даними, вдадось знищити 3 військових, ще 12 поранено.

За інформацією Енергоатому, окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ.

На тимчасово окупованій ЗАЕС російські військові викрадають працівників і ховаються від ЗСУ в підвалі.