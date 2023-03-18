Про це повідомили у зведенні Генштабу у суботу, 18 березня.

Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників. Окрім цього, українські військові також збили ворожий БпЛА "Шахед-136".

Російська армія продовжує вести наступальні дії на 5 напрямках

РФ продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

"За добу противник завдав 5 ракетних ударів, 4 з них - по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Високою залишається вірогідність ракетних ударів ворога по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Олексанрівка Чернігівської області; Харківка і Старікове - Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської, а також Спірне та Федорівка на Донеччині.

Бахмутський напрямок: ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Вчергове обстріляно місто Херсон.

На Луганщині місцева окупаційна "влада" примушує населення отримувати громадянство РФ

"У Рубіжному Луганської області, місцева окупаційна так звана влада, примушує населення отримувати громадянство Російської Федерації. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте, для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина Російської Федерації", - йдеться у пості.

Окрім цього, також зазначається, що російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з-поміж санітарних втрат.