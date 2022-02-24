Українські військові ведуть бій на напрямку Сум
Прикордонники разом зі Збройними силами України та Нацгвардією вступили у бій з російськими окупантами на околиці Сум.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
За їхньою інформацією, Росія здійснює наступ з боку Конотопу.
"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп", - йдеться в повідомленні.
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