Українські військові ведуть бій на напрямку Сум

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

За їхньою інформацією, Росія здійснює наступ з боку Конотопу.



"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп", - йдеться в повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.

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