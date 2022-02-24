Знищено два ворожі танки і бронетранспортер: українські військові відбивають атаку окупантів під Старобільськом
Російські віськові атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська у Луганській област
Про це повідомляє пресштаб ООС.
"Триває бій, ситуація напружена. Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам", - йдеться в повідомленні.
По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. У ході боїв знищено два російські танки та 1 БТР.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Окупанти захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області.
- Українські військові взяли в полон двох російських окупантів Ямпільського мотострілкового полку.
- Станом на 13:00 24 лютого російські окупанти здійснили 30 ударів ракетами, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України, вони продовжують наступ у Херсонській області.
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