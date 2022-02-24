Українські військові взяли в полон двох російських окупантів Ямпільського мотострілкового полку

Про це повідомляє Центр стратегкомунікацій та інформаційної безпеки.



"Військові 93 ОМБ ЗСУ взяли в полон російських окупантів! Вони з 91701 Ямпольського мотострілкового полку. Путіну для Гааги", - йдеться в повідомленні.









Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb