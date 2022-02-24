Російські окупанти нанесли понад 30 ударів ракетами, авіацією та артилерією, війська РФ продовжують наступ у Херсонській області

Про це повідомляє генштаб ЗСУ у Facebook.



"Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора РФ нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.



Пресштаб інформує, що російські війська продовжують наступ за підтримки армійської авіації з перетином Українського кордону на напрямках Армянськ - Херсон, Чаплинка - Каховка.



"Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції", - зазначили у генштабі.



Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.



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