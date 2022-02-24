Російські окупанти нанесли понад 30 ударів ракетами, авіацією та артилерією, війська РФ продовжують наступ у Херсонській області
Станом на 13:00 24 лютого росьійські окупанти здійснили 30 ударів ракетами, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України, вони продовжують наступ у Херсонській області
Про це повідомляє генштаб ЗСУ у Facebook.
"Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора РФ нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.
Пресштаб інформує, що російські війська продовжують наступ за підтримки армійської авіації з перетином Українського кордону на напрямках Армянськ - Херсон, Чаплинка - Каховка.
"Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції", - зазначили у генштабі.
Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- 24 лютого Президент Зеленський заявив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
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