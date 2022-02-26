Українські військові відбили київську ГЕС, - міністр енергетики

Про це він написав у facebook.

"Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі захистили Київську ГЕС від російських окупантів. Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи", - повідомив він.

Станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС вже працювла в штатному режимі.



Нагадаємо, вранці 26 лютого Міненерго повідомляло, що Київська ГЕС знаходиться під контролем українських збройних сил, але не працює, бо персонал перебуває у сховищі.

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