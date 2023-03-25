Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Протягом минулої доби РФ завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів по позиціях українських військ

"Протягом минулої доби російська федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди", - йдеться у дописі.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля Сумської області, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворог обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник обстрілював населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Берислав, Тягинка, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка та Херсон.

В Енергодарі російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" на Ростовську АЕС

Повідомляється, що в Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську АЕС.

Також зазначається, що російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях.

"Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії російської федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони", - йдеться у зведенні.