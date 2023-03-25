Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Українські військові за добу знищили російський гелікоптер Мі-24 та 6 БпЛА різних типів, - Генштаб

Українські військові за добу знищили російський гелікоптер Мі-24 та 6 БпЛА різних типів, - Генштаб

25 березня, 2023 субота
06:54
війна з Росією авіація ЗСУ

Українські військові за минулу добу завдали 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також знищили російський гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів різних типів

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Протягом минулої доби РФ завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів по позиціях українських військ

"Протягом минулої доби російська федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди", - йдеться у дописі.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля Сумської області, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворог обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник обстрілював населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Берислав, Тягинка, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка та Херсон.

В Енергодарі російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" на Ростовську АЕС

Повідомляється, що в Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську АЕС.

Також зазначається, що російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях.

"Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії російської федерації провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони", - йдеться у зведенні. 

  • За п'ятницю, 24 березня, російські терористи обстріляли території Есманської та Миропільської громад Сумської області.
  • 24 березня Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій та капітан 1-го рангу запасу ЗСУ, зазначив, що росіяни з Чорного моря теоретично можуть завдати удар максимально 56 ракетами "калібр".
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Енергодар
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
22 березня, 2023 середа
Ф'юрі дав задню після рішення Усика припинити переговори про бій
Ван И
24 березня, 2023 п'ятниця
Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України
24 березня, 2023 п'ятниця
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.56
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 березня
07:29
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга націй
Відбір на Євро-2024: розклад усіх матчів 25 березня
07:19
Шотландія планує до кінця березня переселити українських біженців з одного з круїзних лайнерів
Шотландія планує до кінця березня переселити українських біженців з одного з круїзних лайнерів до домівок у місті
07:07
годинник, зміна часу
В Україні в ніч проти 26 березня відбудеться перехід на літній час
06:33
G7
G7 домовилася про відтермінування боргу України протягом дії програми МВФ
06:32
Збірна Франції, Євро-2024
Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 24 березня
05:59
Олександр Ширшин та Тімоті Снайдер
Тімоті Снайдер зустрівся з військовим, який читав його книгу в окопі
05:32
наступ ЗСУ
Кремль готує росіян до втрати ініціативи армії РФ та початку контрнаступу ЗСУ, - ISW
05:03
Сирія
Іранські дрони атакували базу США в Сирії, є жертви – Пентагон завдав удар у відповідь
04:35
Австрія
Австрія готова виконати рішення МКС та арештувати Путіна, - мін'юст
04:08
У Цукерберга народилась третя донька
У засновника Facebook та Meta Цукерберга народилась третя дитина
03:40
Слухання щодо TikTok у конгресі СШ
У Конгресі США відбулися слухання щодо заборони TikTok
03:11
Аксьонов (посередині) на позиціях Конвою
Гауляйтер Криму Аксьонов створив власну ПВК, якою керує соратник Пригожина
02:44
Facebook Instagram соцмережі
У США дітям та підліткам заборонили користуватись соцмережами вночі
02:17
Дмитро Кулеба
Ордер на арешт Путіна розпочне "велику закулісну дипломатичну битву", - Дмитро Кулеба
01:49
Іспанія додатково надасть Україні майже €15 млн на зміцнення продовольчої безпеки
01:21
путін, путлер
Сенатори закликають Байдена надати суду докази воєнних злочинів РФ
01:04
Уряд визначив лауреатів премії імені Максима Рильського за 2022 рік
00:53
діти, війна
Після ордеру на арешт Путіна РФ дала сигнал про можливе повернення дітей на системній основі, - Лубінець
00:47
Міністерство оборони
За попередніми даними, всі учасники проукраїнської коаліції пройшли до антикорупційної ради при Міноборони
00:26
Джо Байден
Байден переконаний, що Китай поки не надавав летальне озброєння Росії
00:08
Ексклюзив
Сєверодонецька ТЕЦ
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку погіршується санітарна ситуація, розмножуються гризуни, - очільник ВЦА Стрюк
2023, п'ятниця
24 березня
23:57
Асканія-Нова
Окупанти встановили фактичний контроль над заповідником "Асканія-Нова"
23:49
Ексклюзив
російський корабль в Чорному морі
У Чорному морі співвідношення російських сил до українських зменшилось втричі, - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко
23:45
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Збірна Франції розгромила Нідерланди у відборі на Євро-2024
23:21
"Канада продовжуватиме міцно стояти пліч-о-пліч з Україною, чого б це не вимагало": Джастін Трюдо під час зустрічі з Байденом
23:15
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 березня
23:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Виклики контрнаступу ЗСУ, літаки РФ не мають вільно почуватися у своєму повітряному просторі: військові підсумки тижня
23:02
боєприпаси 155 мм
До ініціативи з виробництва та постачання Україні боєприпасів доєдналися вже 20 країн
22:50
Олександр Камишін
Камишіна звільнили з посади позаштатного радника Зеленського за три тижні після призначення
22:28
Матеуш Моравецький
Німеччина має надавати Україні більше зброї, боєприпасів і фінансів, - прем'єр Польщі
22:02
Зеленський змінив голову Чернігівської райадміністрації
22:00
король Чарльз III
Перший державний візит Чарльза III до Франції перенесли через протести
21:51
Євро-2024
Євро-2024: Чорногорія мінімально перемогла Болгарію на старті кваліфікації
21:49
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Омбудсман прокоментував звіт ООН, де мовиться про порушення прав людини "з обох сторін"
21:39
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ обстріляла Есманську громаду на Сумщині: пошкоджено будинок культури, адмінприміщення та лінію електропередачі
21:31
F-16
ВПС Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії планують створити єдину ППО на тлі загрози Росії
21:29
Посилення української ППО: Залужний поспілкувався телефоном з британським колегою
21:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЗСУ можуть скоро розпочати контрнаступ, українська тенісистка Костюк відмовилась потиснути руку росіянці, а Моравецький наголошує на недостатній підтримці Німеччини. Світові ЗМІ про Україну 24 березня
21:09
Окупанти
Окупанти надалі перекидають військові вантажі на північ Донеччини, - Андрющенко
20:54
Володимир Зеленський
СБУ проходить фундаментальну внутрішню трансформацію, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV