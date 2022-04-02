Українські військові звільнили селище на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"#нашікотики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше! Далі буде...."

Командування також опублікувало фото розбитої ворожої техніки.



Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

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