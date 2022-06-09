Українські військовополонені стануть частиною передвиборчої кампанії у Росії, - радник міністра МВС Денисенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Вадим Денисенко зазначив, що Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації президента РФ довів Путіну необхідність проведення 11 вересня 2022 року загальноросійських виборів губернаторів, депутатів до регіональних та московських рад.



"Також можна зараз вже чітко зрозуміти про те, що наші військовополонені стануть однією з великих частин передвиборчої кампанії до виборів восени. Однією з ключових речей на цих виборах буде війна в Україні. Тобто ми розуміємо, і росіяни самі починають визнавати, що економічна ситуація погіршується і вибори будуть будуватися виключно на тому, що може у нас життя і погіршилося, але ми приростили нові території та боремося з фашизмом. У цій боротьбі з фашизмом суд над військовополоненими буде одним, на жаль, з ключових факторів для того, щоб "Єдина Росія" та її кандидати змогли набрати максимальну кількість голосів. Тому що ці вибори, крім всього іншого, будуть вотумом довіри до воєнних дій на території України"- прокоментував радник міністра внутрішніх справ України.

30 травня очільник псевдоміністерства юстиції терористичної організації "ДНР" Юрій Сироватко заявив, що деяким полоненим захисникам Маріуполя загрожує засудження до смертної кари

Крім того, Інститут дослідження війни повідомив, що росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих із Азовсталі для того, щоб провести вигідніший обмін військовополоненими

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану