Українські воїни ВМС за добу знищили щонайменше 13 окупантів, два танки, стільки ж важких машин армії РФ
Минулої доби морські піхотинці ЗСУ знищили щонайменше 13 рашистів, два танки, стільки ж важких автотранспорти російської армії, а також підбили ще один танк і бронемашину
Про це інформують в телеграмі Військово-морські сили ЗСУ.
"4 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - пише пресслужба.
Повідомляється, що минулої доби морські піхотинці знищили щонайменше 13 окупантів, 2 автомобілі та підбили бойову броньовану машину та танк.
Також артилеристи та підрозділи Командування морської піхоти ліквідували два танки та ще два важкі автотранспорти.
"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.
- 3 жовтня ЗСУ вдарили по понтонній та паромній переправах противника через Дніпро на Херсонщині.
- В окупованому Херсоні в ніч на 5 жовтня стався приліт по готелю "Нінель", де часто розміщувались працівники ФСБ. Повідомляють про знищених росіян.
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