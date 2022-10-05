Про це інформують в телеграмі Військово-морські сили ЗСУ.

"4 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - пише пресслужба.

Повідомляється, що минулої доби морські піхотинці знищили щонайменше 13 окупантів, 2 автомобілі та підбили бойову броньовану машину та танк.

Також артилеристи та підрозділи Командування морської піхоти ліквідували два танки та ще два важкі автотранспорти.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.