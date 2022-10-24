Українські воїни збили третій вертоліт окупантів за добу
Над Херсонщиною ввечері 24 жовтня збили третій за добу вертоліт росіян Ка-52 "Алігатор"
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Як поінформували військові, третій за добу ударний гелікоптер збили 24 жовтня близько 21:30, також у Бериславському районі над Херсонщиною.
"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збив третій за добу російський вертоліт Ка-52. Можливо, із двигунами від українського виробника", – зазначено в повідомленні.
- Удень 24 жовтня Протиповітряна оборона ЗСУ за пів години збила два російські ударні вертольоти у цьому ж районі над Херсонською областю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 38.31Продаж 39.38
- Актуальне
- Важливе