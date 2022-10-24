Українські воїни збили третій вертоліт окупантів за добу

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Як поінформували військові, третій за добу ударний гелікоптер збили 24 жовтня близько 21:30, також у Бериславському районі над Херсонщиною.

"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збив третій за добу російський вертоліт Ка-52. Можливо, із двигунами від українського виробника", – зазначено в повідомленні.

Удень 24 жовтня Протиповітряна оборона ЗСУ за пів години збила два російські ударні вертольоти у цьому ж районі над Херсонською областю.

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