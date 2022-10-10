Українські воїни знищили 13 дронів Shahed-136 за 3,5 години

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як зазначили військові, повітряну тривогу на великій частині України пообіді 10 жовтня було оголошено передусім через іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які атакують Київ та північні області України з напрямку Курської області РФ та з території Білорусі.

Повітряні сили ЗСУ за три з половиною години, від 15:00 до 18:30, знищили 13 "шахідів".

9 Shahed-136 вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр".

На Сході України зенітники повітряного командування "Схід" знищили ще чотири Shahed-136

10 жовтня близько 14:30 на Херсонщині українські воїни "приземлили" російський штурмовик Су-25

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