Українські захисники збили вже понад 300 іранських дронів Shahed-136, - командування Повітряних сил
Українські захисники збили вже понад 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які Росія використовує у війні проти нашої держави
Про це спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив на брифінгу 28 жовтня.
"З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе Shahed-136 було збито на Харківщині, до сьогодні маємо вже більше 300 збитих іранських дронів-камікадзе Shahed-136", - сказав він.
Ігнат додав, що ЗСУ також збивають і інші дрони, які використувує країна-агресорка, як-от "Mohajer-6" і безпілотники меншого типу.
За словами представника Повітряних сил, достеменно невідомо, скільки ударних безпілотників залишилось у Росії і чи зможе вона отримати нову партію.
"Тому, ймовірно, вони дещо зменшили інтенсивність атаки дронами", - підсумував Ігнат.
- Іран заперечує передавання Росії своїх ударних безпілотників для використання х у війні проти України.
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