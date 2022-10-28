Про це спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив на брифінгу 28 жовтня.



"З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе Shahed-136 було збито на Харківщині, до сьогодні маємо вже більше 300 збитих іранських дронів-камікадзе Shahed-136", - сказав він.

Ігнат додав, що ЗСУ також збивають і інші дрони, які використувує країна-агресорка, як-от "Mohajer-6" і безпілотники меншого типу.

За словами представника Повітряних сил, достеменно невідомо, скільки ударних безпілотників залишилось у Росії і чи зможе вона отримати нову партію.

"Тому, ймовірно, вони дещо зменшили інтенсивність атаки дронами", - підсумував Ігнат.

Іран заперечує передавання Росії своїх ударних безпілотників для використання х у війні проти України.

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