Українських біженців, які в'їжджають до Великої Британії через Ірландію, можуть відправити до Руанди

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву представника міністерства Дена Гоббса під час слухань у парламентському комітеті.

У Руанді вони проходитимуть перевірку свого статусу й очікуватимуть дозволу залишитися на британській території. Міністр Том Персглов не зміг вказати на будь-які розрахунки, що така політика уряду зменшить кількість людей, які прибувають до Великобританії на невеликих човнах.

Раніше прем'єр-міністр Ірландії повідомив, що країна не встановлюватиме обмеження для вимушено переселених людей з України. Деякі депутати-консерватори розкритикували рішення Ірландії стверджуючи, що це створить в'їзд до Великобританії і зробить країну вразливою для потенційних злочинців.

Представник міністерства юстиції Британії Том Персглов заявив: "Немає абсолютно жодної причини, чому будь-який українець повинен сідати в невеликий човен і платити контрабандисту, щоб він потрапив до Великобританії".

Видання зазначає, що є два безпечних та законних шляхи, якими українські біженці можуть в’їхати до Великобританії – сімейна схема "Україна" та схема "Дім для України". Останні урядові дані показують, що 37 400 із 125 100 заявників наразі прибули до Великобританії.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель зіткнулась із судовими позовами через затримки віз для вимушено переміщених людей з України.

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