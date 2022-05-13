Українських біженців, які в'їжджають до Великої Британії через Ірландію, можуть відправити до Руанди
Людей без документів, які подорожують з України до Великобританії через Ірландію, ймовірно вивозитимуть до країни в східній Африці. Таке рішення обговорювали у Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії
Про це пише The Guardian з посиланням на заяву представника міністерства Дена Гоббса під час слухань у парламентському комітеті.
У Руанді вони проходитимуть перевірку свого статусу й очікуватимуть дозволу залишитися на британській території. Міністр Том Персглов не зміг вказати на будь-які розрахунки, що така політика уряду зменшить кількість людей, які прибувають до Великобританії на невеликих човнах.
Раніше прем'єр-міністр Ірландії повідомив, що країна не встановлюватиме обмеження для вимушено переселених людей з України. Деякі депутати-консерватори розкритикували рішення Ірландії стверджуючи, що це створить в'їзд до Великобританії і зробить країну вразливою для потенційних злочинців.
Представник міністерства юстиції Британії Том Персглов заявив: "Немає абсолютно жодної причини, чому будь-який українець повинен сідати в невеликий човен і платити контрабандисту, щоб він потрапив до Великобританії".
Видання зазначає, що є два безпечних та законних шляхи, якими українські біженці можуть в’їхати до Великобританії – сімейна схема "Україна" та схема "Дім для України". Останні урядові дані показують, що 37 400 із 125 100 заявників наразі прибули до Великобританії.
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