Уряд не думає про встановлення обмеження для українських біженців - прем'єр-міністр Ірландії

Про це пише видання RTE.ie.



24 квітня Мітчел Мартін зустрівся із українськими біженцями на арені Green Glens у місті Корк, що у Ірландії.



"Привілей сьогодні зустріти сім’ї, які втекли від травм і війни в #Ukraine. Дуже зворушені їхніми розповідями та їхньою величезною вдячністю за доброту, проявлену ірландським народом. Вони розповіли мені, як багато значить мати мир, безпеку та безпеку для їхніх дітей"- написав після зустрічі міністр у twiiter.



Нагадаємо, українські біженці знайшли притулок у середньовічному ірландському замку.

Ірландська онлайн-платформа для навчання шукала волонтерів викладати англійську мову вимушено переселеним українцям в Ірландії

14 квітня Ірландія підтримала рішення запровадити ембарго на нафту і газ з РФ.

Щонайменше 70 біженців розміщуються на арені. Мартін сказав, що зусилля Ірландії були частиною загальноєвропейської відповіді на кризу і, хоча країна не є військовою державою, вона може запропонувати гуманітарну допомогу для захисту жінок, дітей та вразливих верств населення.За даними видання, понад 25 тисяч українських біженців прибули до Ірландії з початку війни в Україні. Згідно з планами, які обговорюються урядом, очікується, що господарі, які приймають українських біженців, отримають до 400 євро на місяць.Пропонований платіж має покрити рахунки за комунальні послуги. Додають, що це також діятиме як стимул для збільшення кількості місць для розміщення, доступних для кількості біженців, які прибувають до Ірландії.