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Українських користувачів Android і iOS попередили про небезпечний вірус

20 липня, 2021 вiвторок
20:38
Суспільство хакер

Компанія інформаційної безпеки ESET повідомила про виявлення шкідливого програмного забезпечення Android/FakeAdBlocker, яке відображає небажану рекламу та створює спам-події у календарях iOS та Android

Про це повідомл Eset.

"Після натискання на рекламні оголошення жертви часто втрачають гроші, відправляючи SMS за підвищеним тарифом, підписуючись на непотрібні послуги або завантажуючи банківські трояни, SMS-трояни та інші шкідливі програми. Для створення посилань на рекламу загроза використовує сервіси для скорочення URL-адрес", - йдеться в повідомленні.

Як зазначаться, вірус вперше був виявлений у вересні 2019 року, а з січня по липень 2021 року на пристрої Android було завантажено понад 150 тис. його зразків. 

Найбільше жертв зафіксовано в таких країнах, як Україна, Казахстан, Росія, В'єтнам, Індія, Мексика і Сполучені Штати Америки.

У компанії наголошують, що в більшості випадків троян маскується під Chrome, Android Update, Adobe Flash Player або Update Android.

"Багато користувачів завантажують додатки для Android зі сторонніх магазинів, а не з Google Play. У такому випадку ризик завантаження шкідливих програм, особливо при переході по рекламних оголошеннях, дуже високий", - йдеться в повідомленні.

Фахівці зауважили, що за допомогою сервісів для скорочення URL-посилань зловмисники додають події в календар iOS і поширюють загрозу Android/FakeAdBlocker, яка запускається на пристроях Android. На смартфонах iOS, крім відображення небажаної реклами, ці посилання можуть створювати події в календарях шляхом автоматичного завантаження файлу календаря ICS.

Щоб не стати жертвою цієї загрози, фахівці рекомендують користувачам:

  • не надавати доступ до календаря на невідомих сайтах;

  • завантажувати додатки для Android тільки з офіційного магазину Google Play;

  • відразу закривати сайти, які перенаправляють на різні сторінки і відкривають багато вкладок одночасно;

  • не надавати дозвіл невідомим сайтам на відправку повідомлень в браузері;

  • не вводити конфіденційні дані у форми для участі в розіграшах призів.

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