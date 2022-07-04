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Головна Спорт Український боксер розповів, які проблеми чекають на Усика у реванші з Джошуа

Український боксер розповів, які проблеми чекають на Усика у реванші з Джошуа

4 липня, 2022 понедiлок
15:58
Спорт Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)

Сергій Дерев'янченко заявив, що Олександру Усику буде складно вдруге поспіль здолати Ентоні Джошуа

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу Themistode.  

"Я сподіваюся, що Усик переможе, але думаю, що цей бій буде не таким, як перший. Джошуа багато працює. Думаю, що шанси 50 на 50. Шанси рівні, Джошуа хотів провести реванш, він бажає перемогти, я вважаю, що він покаже інший бокс", - сказав Дерев'янченко. 

Він висловив переконання, що Джошуа цього разу здатен перебоксувати Усика. 

"У першому поєдинку Джошуа вдавалося боксувати, але Усик переміг. У цьому бою Джошуа щось змінить. Я думаю, що він буде агресивнішим. У такому разі він матиме шанси. Але Усик дуже добре рухається, у нього добре працюють ноги і він використовує кути. Подивимося", – сказав Дерев'янченко.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

Сергій Дерев'янченко у 2018 - 2020 роках тричі бився за титул чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) та поступився казахстанцю Геннадію Головкіну і американцям Деніелю Джейкобсу та Джермаллу Чарло. 

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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