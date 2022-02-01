Український боксер заявив, що його "пограбували" у чемпіонському поєдинку

Про це Постол заявив у інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

За його словами, у серпні 2021 року судді віддали Раміресу перемогу в бою за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), лише тому, що бій відбувався у США.

"Я переглядав цей поєдинок і не один раз. Трохи я пожалів себе, десь трішки перестрахувався. Всі казали, що я знову програю нокаутом, але я дав рівний бій. Одне точно можу сказати, що якби цей бій був в Україні, перемогу віддали б мені. Судді допомогли Раміресу. Тому що ми всі розуміємо, він місцевий, бій був на його території, і, звичайно ж, йому трішки допомогли", - сказав Постол, який володів чемпіонським титулом WBC у 2015 - 2016 роках.