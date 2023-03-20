Український чемпіон дізнався ім'я суперника в андеркарді бою найбагатшого боксера світу
Український боксер Олександр Гвоздик проведе 6 травня у Мексиці поєдинок проти латвійця Річарадса Болотнікса
Про це повідомляє BoxeRingWeb.
Український та латвійський боксери напівважкої ваги (до 79,4 кг) зустрінуться 6 травня у Гвадалахарі в андеркарді поєдинку між абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та британцем Джоном Райдером.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року українець програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). У решті 18 поєдинків Гвоздик переміг.
32-річний Річардс Болотнікс виграв 19 боїв, поступився у 6 та 1 звів унічию.
Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За 2022 рік мексиканець заробив $90 млн.
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12 лютого Олександр Гвоздик здолав мексиканця Жозуе Обандо у першому поєдинку після трирічної перерви.
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