Про це Гвоздик розповів Укрінформу.

За його словами, він задоволений перемогою в поєдинку з мексиканцем Жозуе Обандо, в якому він 12 лютого повернувся на ринг після трирічної перерви.

"Поєдинком загалом задоволений. Я виконав ті задачі, які ставив перед собою. Щодо подальшої кар'єри? Щонайменше один бій ще проведу, було б добре, якщо більше. Планую боксувати знов у травні. Стосовно титульного бою, хотів би це зробити наступного року, будемо дивитись по ситуації", - сказав Гвоздик.

35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 19 поєдинків, в 18 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.