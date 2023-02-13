Український чемпіон розповів, коли битиметься за титул після переможного повернення на ринг
Український боксер Олександр Гвоздик заявив, що планує провести бій за титул чемпіона світу наступного року
Про це Гвоздик розповів Укрінформу.
За його словами, він задоволений перемогою в поєдинку з мексиканцем Жозуе Обандо, в якому він 12 лютого повернувся на ринг після трирічної перерви.
"Поєдинком загалом задоволений. Я виконав ті задачі, які ставив перед собою. Щодо подальшої кар'єри? Щонайменше один бій ще проведу, було б добре, якщо більше. Планую боксувати знов у травні. Стосовно титульного бою, хотів би це зробити наступного року, будемо дивитись по ситуації", - сказав Гвоздик.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 19 поєдинків, в 18 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.
- 12 лютого Олександр Гвоздик здолав Жозуе Обандо у першому поєдинку після трирічної перерви.
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