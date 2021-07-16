Шмигаль назвав країни, які погодилися визнати українські COVID-сертифікати
Українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19 погодилися визнати Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає Espreso.TV.
"Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських ковід-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом... Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина уже погодилися визнати українські сертифікати", - сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що мета уряду - у найближчий час розширити географію визнання сертифікатів.
"Цим активно займається міністерство закордонних справ", - підсумував Шмигаль.
- Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними послугами під час локдаунів.
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