Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 тис. для проєктів military-tech

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Гранти до $35 000 на проєкти напряму military-tech виділяє Український фонд стартапів. Розвиток military-tech — це наш пріоритет на найближчі роки. Грантова програма Українського фонду стартапів за підтримки Мінцифри надає проєктам не тільки безповоротну фінансову підтримку, а й доступ до найкращих менторів та експертів",- написав він.

Всі охочі, хто має проєкти у сфері оборони, кібербезпеки, інфраструктурної відбудови, освіти та охорони здоров’я, можуть надсилати заявку на грант.

Також людей із досвідом у галузях оборони та інфраструктури запрошують стати експертами з оцінювання заявок на гранти.

1 липня Мінцифри оголосило збір безпілотників для ЗСУ.

7 липня перша партія безпілотних літальних апаратів, які передали Збройним силам України в межах проєкту "Армія дронів", відправилася на фронт.

25 липня Федоров повідомив. що для Збройних сил України придбають дрони з технологією штучного інтелекту на суму 260,5 млн грн.

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