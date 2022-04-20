Український футболіст Ігнатенко віддав дебютний асист у чемпіонаті Франції
У матчі "Бордо" - "Сент-Етьєн" український футболіст Данило Ігнатенко віддав дебютну результативну передачу в чемпіонаті Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився внічию 2:2. Українець Данило Ігнатенко віддав асист на 16-й хвилині, коли Секу Мара відкрив рахунок у зустрічі і вивів "Бордо" вперед", після цього їхня команда подвоїла перевагу, але все ж пропустила два м'ячі від "Сент-Етьєна".
"Бордо" орендував Ігнатенка із правом подальшого викупу до кінця сезону. 25-річний хавбек "Шахтаря" з 2020 року грав на правах оренди з "Дніпро-1".
"Бордо" займає у чемпіонаті Франції 19-те місце, команда йде в зоні вильоту. До "безпечної" зони, 17 місця, залишається 5 балів.
Чемпіонат Франції
33-й тур
20 квітня
"Бордо" - "Сент-Етьєн" 2:2
Голи: Мара, 16, Онана, 23 - Буянга, 33, Норден, 65
- 30 січня французький "Бордо" орендував у "Шахтаря" українського півзахисника Данила Ігнатенка.
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