Український футболіст Ігнатенко віддав дебютний асист у чемпіонаті Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився внічию 2:2. Українець Данило Ігнатенко віддав асист на 16-й хвилині, коли Секу Мара відкрив рахунок у зустрічі і вивів "Бордо" вперед", після цього їхня команда подвоїла перевагу, але все ж пропустила два м'ячі від "Сент-Етьєна".



"Бордо" орендував Ігнатенка із правом подальшого викупу до кінця сезону. 25-річний хавбек "Шахтаря" з 2020 року грав на правах оренди з "Дніпро-1".



"Бордо" займає у чемпіонаті Франції 19-те місце, команда йде в зоні вильоту. До "безпечної" зони, 17 місця, залишається 5 балів.



Чемпіонат Франції



33-й тур



20 квітня



"Бордо" - "Сент-Етьєн" 2:2



Голи: Мара, 16, Онана, 23 - Буянга, 33, Норден, 65

30 січня французький "Бордо" орендував у "Шахтаря" українського півзахисника Данила Ігнатенка.