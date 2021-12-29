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Український футболіст Коваленко заразився коронавірусом

29 грудня, 2021 середа
19:45
Спорт "Спеція", чемпіонат Італії

Український футболіст італійської "Спеції" Віктор Коваленко отримав позитивний тест на коронавірус

Про це повідомляє офіційний Twitter "Спеції".

Позитивні тести на коронавірус отримали півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко, а також один із членів тренерського штабу. Інформації про їхній стан немає.

Цей сезон 25-річний Коваленко проводить на правах оренди з "Аталанти". На рахунку українського півзахисника 12 матчів, 1 гол та 2 асисти у Серії А.

Наступний матч "Спеція" проведе 6 січня проти "Верони".

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футбол
чемпіонат Італії
Віктор Коваленко
Коронавірус
COVID-19
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