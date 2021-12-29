Український футболіст Коваленко заразився коронавірусом

Про це повідомляє офіційний Twitter "Спеції".



Позитивні тести на коронавірус отримали півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко, а також один із членів тренерського штабу. Інформації про їхній стан немає.



Цей сезон 25-річний Коваленко проводить на правах оренди з "Аталанти". На рахунку українського півзахисника 12 матчів, 1 гол та 2 асисти у Серії А.



Наступний матч "Спеція" проведе 6 січня проти "Верони".

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