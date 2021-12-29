Український футболіст Коваленко заразився коронавірусом
Український футболіст італійської "Спеції" Віктор Коваленко отримав позитивний тест на коронавірус
Про це повідомляє офіційний Twitter "Спеції".
Позитивні тести на коронавірус отримали півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко, а також один із членів тренерського штабу. Інформації про їхній стан немає.
Цей сезон 25-річний Коваленко проводить на правах оренди з "Аталанти". На рахунку українського півзахисника 12 матчів, 1 гол та 2 асисти у Серії А.
Наступний матч "Спеція" проведе 6 січня проти "Верони".
- Нагадаємо, 16 жовтня Віктор Коваленко забив за "Спецію" перший гол та допоміг їй перемогти "Салернітану" в матчі чемпіонату Італії.
- 6 листопада український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко став автором результативної передачі у матчі 12-го туру чемпіонату Італії проти "Торіно".
- 23 грудня у 19-му турі чемпіонату Італії з футболу "Спеція" несподівано переграла у гостях "Наполі".
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