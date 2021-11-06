Український футболіст віддав переможний пас в матчі чемпіонату Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Коваленко вийшов у стартовому складі "Спеції" та був замінений за кілька хвилин до фінального свистка - у компенсований арбітром час. На 58-й хвилині українець віддав результативну передачу на Якопо Салу, який приніс "Спеції" перемогу 1:0. Також Коваленко заробив жовту картку.

Загалом у нинішньому сезоні український хавбек зіграв 6 матчів, забив 1 гол та двічі асистував партнерам.

"Спеція" з 11 очками займає в турнірній таблиці 11-ту позицію.

Чемпіонат Італії

12-й тур

6 листопада

"Спеція" - "Торіно" 1:0

Гол: Сала, 58

Нагадаємо, 16 жовтня Віктор Коваленко забив за "Спецію" перший гол та допоміг їй перемогти "Салернітану" в матчі чемпіонату Італії.

6 листопада повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко стане головним тренером італійської "Дженоа".

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