Український футболіст віддав переможний пас в матчі чемпіонату Італії
Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко став автором результативної передачі у матчі 12-го туру чемпіонату Італії проти "Торіно"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Коваленко вийшов у стартовому складі "Спеції" та був замінений за кілька хвилин до фінального свистка - у компенсований арбітром час. На 58-й хвилині українець віддав результативну передачу на Якопо Салу, який приніс "Спеції" перемогу 1:0. Також Коваленко заробив жовту картку.
Загалом у нинішньому сезоні український хавбек зіграв 6 матчів, забив 1 гол та двічі асистував партнерам.
"Спеція" з 11 очками займає в турнірній таблиці 11-ту позицію.
Чемпіонат Італії
12-й тур
6 листопада
"Спеція" - "Торіно" 1:0
Гол: Сала, 58
- Нагадаємо, 16 жовтня Віктор Коваленко забив за "Спецію" перший гол та допоміг їй перемогти "Салернітану" в матчі чемпіонату Італії.
- 6 листопада повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко стане головним тренером італійської "Дженоа".
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