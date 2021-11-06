Шевченко стане тренером найстарішого італійського клубу, - ЗМІ
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко стане головним тренером італійської "Дженоа"
Про це повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, Шевченко веде переговори з "Дженоа". Очікується, що про призначення українця буде оголошено найближчим часом.
"Дженоа" вже звільнила з посади головного тренера Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда займає 15-те місце в чемпіонаті Італії.
Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії та була заснована у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 18 серпня Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу.
- 3 вересня Андрій Шевченко заявив, що хотів продовжити роботу в збірній України, але Українська асоціація футболу не запропонувала йому новий контракт.
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