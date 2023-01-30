Український футболіст Миколенко отримав у "Евертоні" нового тренера
Новим головним тренером англійського "Евертона", за який виступає українець Віталій Миколенко, став Шон Дайч
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
Дайч уклав з ліверпульським клубом контракт на два з половиною роки. Перший матч під його керівництвом "Евертон" зіграє 4 лютого проти лідера чемпіонату Англії - "Арсеналу".
Разом із новим тренером до команди прийшли Ян Воан, Стів Стоун та Марк Говард, які працювали його асистентами у "Бернлі". Також Дайч очолював "Вотфорд".
Шон Дайч замінив у "Евертоні" Френка Лемпарда, якого звільнили за незадовільні результати. Ліверпульці займають в турнірній таблиці прем'єр-ліги передостаннє, 19-те місце.
- 23 січня стало відомо, що "Евертон" вирішив звільнити Френка Лемпарда з посади головного тренера.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.88
Купівля 39.88Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 42.54Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе