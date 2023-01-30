Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".

Дайч уклав з ліверпульським клубом контракт на два з половиною роки. Перший матч під його керівництвом "Евертон" зіграє 4 лютого проти лідера чемпіонату Англії - "Арсеналу".

Разом із новим тренером до команди прийшли Ян Воан, Стів Стоун та Марк Говард, які працювали його асистентами у "Бернлі". Також Дайч очолював "Вотфорд".

Шон Дайч замінив у "Евертоні" Френка Лемпарда, якого звільнили за незадовільні результати. Ліверпульці займають в турнірній таблиці прем'єр-ліги передостаннє, 19-те місце.

23 січня стало відомо, що "Евертон" вирішив звільнити Френка Лемпарда з посади головного тренера.

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