Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

За його словами, Російська Федерація – це величезна країна, що охоплює 11 часових поясів, населення якої у багато разів перевищує населення України. У неї набагато більше танків, ракет і артилерії, ніж в України. А збройні сили значно більші за українські. Але після понад 200 днів війни РФ так і не сформувала вагомі причини для нападу на Україну чи анексії її землі.

"Ось чому Росія програє цю імперську загарбницьку війну", - наголосив Карпентер.

Він нагадав, що російські війська програли битву під Києвом у березні, "і тепер ми бачимо, як вони кидають свої танки та БМП і біжать – іноді буквально – назад до Росії, коли захисники України звільняють громади, які тяжко постраждали від російської окупації".

Карпентер зауважив на тому, як українські мирні жителі зі сльозами радості вітають українських військових, "різко контрастує з гнівними демонстраціями, які зустрічали російські війська, коли вони вперше окупували українські міста та села минулої зими та весни". Він вважає, що це пов’язано з тим, що у кожній культурі світу "зневажають озброєного загарбника, який приходить, щоб забрати вашу землю та вбити вашу родину". І сам тому російські війська "зневажають по всій Україні: від Півночі до Півдня та зі Сходу до Заходу".

Постпред США при ОБСЄ також прокоментував, чому війська окупантів намагаються втекти з України.

"Російські війська, які знають, що їхній власний уряд ставиться до них як до гарматного м’яса, не мають бажання воювати, окрім, можливо, за рубль і, можливо, за пральні машини чи додатковий телевізор, викрадені з українського дому. А народ України бореться за захист своїх родин і свободи", - зазначив Карпентер.

Він також наголосив на тому, що російські війська мають негайно залишити Запорізьку атомну електростанцію і не ставити під загрозу безпеку усього світу.

"Росія продовжує гратися з вогнем, ставлячи під загрозу безпеку світу, утримуючи станцію, на якій вона не має права перебувати. російські війська повинні негайно залишити Запорізьку атомну електростанцію та дозволити українським операторам відновити ядерну та фізичну безпеку станції", - заявив Карпентер.

9 вересня керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити "зону безпеки" навколо ЗАЕС.

15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



