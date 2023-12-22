Український репер YAKTAK зібрав солдаути на двох концертах поспіль у Києві

Відповідні відео поширюють відвідувачі концертів у соцмережах.

21 грудня 18-річний український репер YAKTAK відіграв два концерти поспіль у столичному клубі ATLAS. Квитки на обидва шоу - на 16:00 та 19:00 - були повністю розпродані. За даними телеграм-каналу "Культурна прачечна", черга на вхід стояла до АТБ, а на самому концерті в залі люди стояли майже на вході, до самих дверей.

Відвідувачі діляться, що в залі було дуже тісно, а шанувальники підспівували YAKTAK кожен трек. Український артист розпочав сольну карʼєру у лютому 2022 року, і така його популярність примітна ще й тому, що раніше подібний ажіотаж серед української молоді викликали виступи російських реперів.

YAKTAK став одним з фіналістів Національного відбору Євробачення-2024 і змагатиметься за право представляти Україну в Мальме. Він має дуетні пісні з Jerry Heil, MamaRika, SOBOL, DOVI, Kola, Golubenko.



