Український важковаговик перед боєм з росіянином провів тренування біля підніжжя Ейфелевої вежі. ФОТО

Про це повідомляє промоутерська компанія B1 Boxing у facebook.

Владислав Сіренко провів відкрите тренування під керівництвом свого тренера Джеймса Алі Башира перед поєдинком проти Олександра Устінова, який відбудеться 10 вересня у Парижі.

26-річний українець виграв усі свої 17 поєдинків на професійному рингу. 44-річний Устінов провів 41 бій, здобув 36 перемог, зазнав чотирьох поразок та один поєдинок звів унічию.

До 2014 року Устінов виступав за Білорусь та представляв промоутерську компанію братів Віталія та Володимира Кличків - K2 Promotions. Після розриву з українською компанією прийняв російське громадянство.











Нагадаємо, 7 вересня Владислав Сіренко заявив, що обрав у суперники росіянина Олександра Устінова через його великий досвід.

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