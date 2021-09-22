Український важковаговик відповів на звинувачення, що добивав росіянина після того, як відправив його в нокаут
Український боксер Владислав Сіренко заявив, що не порушував правил, коли добивав росіянина Олександра Устінова після того, як суперник припинив спротив
Про це повідомляє Obozrevatel.
За словами Сіренка, який переміг Устінова нокаутом у першому раунді, звинувачення з боку росіян на його адресу - безпідставні.
"В той момент, коли я влучив в Устінова, він почав падати і підвис на канатах. І я не розумів, в якому він стані. Я ж не можу зазирнути йому в очі і запитати, чи можна я тебе буду добивати або ти вже все? І у боксерів є правило працювати по команді рефері. Поки немає команди "стоп", ти боксуєш", - пояснив Сіренко.
Він додав, що не розумів, чи перебуває Устінов в нокауті або нокдауні.
"Звісно, я повинен був завдати ще кілька ударів, щоб постаратися достроково завершити поєдинок", - сказав Устінов.
- Нагадаємо, 10 вересня у Парижі Владислав Сіренко нокаутував Олександра Устінова.
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