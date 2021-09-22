Український важковаговик відповів на звинувачення, що добивав росіянина після того, як відправив його в нокаут

Про це повідомляє Obozrevatel.

За словами Сіренка, який переміг Устінова нокаутом у першому раунді, звинувачення з боку росіян на його адресу - безпідставні.

"В той момент, коли я влучив в Устінова, він почав падати і підвис на канатах. І я не розумів, в якому він стані. Я ж не можу зазирнути йому в очі і запитати, чи можна я тебе буду добивати або ти вже все? І у боксерів є правило працювати по команді рефері. Поки немає команди "стоп", ти боксуєш", - пояснив Сіренко.

Він додав, що не розумів, чи перебуває Устінов в нокауті або нокдауні.

"Звісно, я повинен був завдати ще кілька ударів, щоб постаратися достроково завершити поєдинок", - сказав Устінов.