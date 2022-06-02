Про це інформує в телеграмі Міністерство оборони України.

"Спочатку була швидка та професійна доставлення пораненого бойовими медиками у госпіталь. Ну а далі - професіоналізм військових хірургів та анестезіологів врятували життя воїну", - йдеться в повідомленні.

Українського військовослужбовця оперували дві години. Нині поранений уже проходить реабілітацію.

"На згадку про смертельне поранення військовослужбовцю нагадує лише шрам після операції... та осколок металу, який хірурги подарували на згадку", - розповідають в пресслужбі.

У Міністерстві оборони додають, що до 90% поранених з вогнепальними ушкодженнями серця гинуть ще до надходження в медзаклад. Більшість саме через значну крововтрату.

"Шанси залишитись живим при такому пораненні мінімальні. Але наші військові хірурги борються за життя до останнього", - додають в МОУ.

Українські військові хірурги провели унікальну операцію з видалення нирки після вогнепального поранення. Втручання провели в мобільному госпіталі у прифронтовому місті.

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