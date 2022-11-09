Українці і росіяни - не один народ. Вони ображають нас і вважають малоросами, - Усик
Український боксер Олександр Усик поділився своїми відчуттями про війну і запевнив, що негативно ставиться до Росії та росіян
Про це повідомляє польське видання Interia.
Усик відповів, що він думає про слова Путіна, що Росія та Україна - один народ.
"Після 24 лютого я так не вважаю абсолютно. Послання Путіна адресоване тим, хто сліпо йому вірить і не має поняття, що відбувається насправді. Вони хочуть, щоб люди повірили, що це політики сваряться, а народ один. Одна країна напала на іншу. Вони ображають нас, вони позбавляють нас права на існування, вважають нас малоросами. Я ніколи не вважав Путіна хорошою людиною, а після 24 лютого почав думати про нього ще гірше. Це ворог України!", - сказав Олександр Усик.
Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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23 вересня український боксер Олександр Усик зізнався, що у 2014-2015 роках активно допомагав воїнам АТО.
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25 жовтня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.
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