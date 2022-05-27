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Українці планували почути, як уряд Німеччини допоможе виграти війну, - посол Мельник про виступ Шольца в Давосі

27 травня, 2022 п'ятниця
13:11
Світ Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Про це він заявив у коментарі виданню Bild.

Мельник зазначив, що Шольц не згадав ситуацію щодо затримок постачання важкої зброї Україні, зокрема танків. 

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"У військовому плані Берлін просто підводить Україну. Люди в Києві сподівалися почути з цієї промови, які кроки зробить уряд, щоб надати нам підтримку – щоб Україна виграла цю війну. На жаль, це було не так", - підсумував посол.

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Німеччина
військова допомога
Андрій Мельник
Олаф Шольц
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