Українці планували почути, як уряд Німеччини допоможе виграти війну, - посол Мельник про виступ Шольца в Давосі
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Про це він заявив у коментарі виданню Bild.
Мельник зазначив, що Шольц не згадав ситуацію щодо затримок постачання важкої зброї Україні, зокрема танків.
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"У військовому плані Берлін просто підводить Україну. Люди в Києві сподівалися почути з цієї промови, які кроки зробить уряд, щоб надати нам підтримку – щоб Україна виграла цю війну. На жаль, це було не так", - підсумував посол.
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