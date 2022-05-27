Українці планували почути, як уряд Німеччини допоможе виграти війну, - посол Мельник про виступ Шольца в Давосі

Про це він заявив у коментарі виданню Bild.

Мельник зазначив, що Шольц не згадав ситуацію щодо затримок постачання важкої зброї Україні, зокрема танків.

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"У військовому плані Берлін просто підводить Україну. Люди в Києві сподівалися почути з цієї промови, які кроки зробить уряд, щоб надати нам підтримку – щоб Україна виграла цю війну. На жаль, це було не так", - підсумував посол.