Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У лютому почався набір до бригади. На сьогодні українці подали понад 8000 онлайн заявок на вступ до "Люті". Зараз триває відбір та навчання кандидатів. Забезпечення є, проблем з озброєнням немає", - зауважив Місюк.

За його словами, бійці штурмової бригади "Лють" проходитимуть злагодження з Силами оборони України.

"Формується потужний кулак для майбутнього наступу ЗСУ. Бригада забезпечуватиметься бронетехнікою й технікою з класом захисту. Бригада "Лють" матиме все озброєння, яке є в арсеналі Сил оборони України. Бригада "Лють" стане потужною наступальною армією", - підкреслив Місюк.