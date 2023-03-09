Українці подали понад 8000 заявок на вступ до "Люті", - представник штурмової бригади Нацполіції Місюк
Представник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Степан Місюк зазначив, що триває набір до бригади "Лють" Нацполіції України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У лютому почався набір до бригади. На сьогодні українці подали понад 8000 онлайн заявок на вступ до "Люті". Зараз триває відбір та навчання кандидатів. Забезпечення є, проблем з озброєнням немає", - зауважив Місюк.
За його словами, бійці штурмової бригади "Лють" проходитимуть злагодження з Силами оборони України.
"Формується потужний кулак для майбутнього наступу ЗСУ. Бригада забезпечуватиметься бронетехнікою й технікою з класом захисту. Бригада "Лють" матиме все озброєння, яке є в арсеналі Сил оборони України. Бригада "Лють" стане потужною наступальною армією", - підкреслив Місюк.
- 4 лютого стало відомо, що з початком набору до нових добровольчих штурмових бригад, що звільнятимуть окуповані території, подано понад півтисячі заяв на проходження служби.
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