Українці в Італії зможуть отримати водійське посвідчення без іспитів та сплати зборів
Кабінет міністрів України прийняв постанову про взаємне визнання водійських посвідчень між Україною та Італією
Про це повідомляє Урядовий портал.
Уряди України та Італійської Республіки 20 липня 2021 року уклали угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. У середу, 17 листопада, Кабінет міністрів прийняв постанову про її затвердження.
"Угоду підписали з метою взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Італії, які переїжджають на проживання в державу іншої Сторони, за спрощеною процедурою - без складання ними теоретичного та практичного іспитів", - сказав заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
Українці, що постійно проживають в Італії, зможуть обміняти українське посвідчення водія на італійське без іспитів та фінансових зборів, якщо:
- легально проживають в Італії;
- є резидентами країни менше чотирьох років;
- мають дійсні українські посвідчення водія.
За словами Драп'ятого, це допоможе громадянам обох країн зберегти час та фінансові ресурси.
- Нагадаємо, в Україні заборонили цифри на індивідуальних номерних знаках для автомобілів.
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