Політик розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Дуже багато українців сьогодні особисто заявили, що вони вимагають не просто повернути Еспресо, 5 канал і Прямий у цифрове мовлення, вони вимагають плюралізму думок. Навіть в умовах війни українці вимагають мати право отримувати інформацію з різних джерел. Я переконаний, що це право кожного українця", - зазначив Синютка.

Нардеп додав, що петицію могло підписати значно більше українців, якби не складність процедури.

"Коли йде мова, що 25 тисяч українців підписали петицію на сайті Кабміну про повернення Еспресо, 5-го і Прямого у цифрове мовлення, то не варто забувати, що процедура підписання достатньо складна. І якщо подивитися на кількість людей, які намагалися підписати петицію, то це число сягає 50 тисяч", - зауважив Олег Синютка.

За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.

18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів.

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