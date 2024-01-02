Українці встановили історичне досягнення у стрибках на лижах з трампліна
Вперше в історії одразу два українських спортсмени вийшли в основний раунд Турне чотирьох трамплінів, що входить у програму Кубка світу
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
На попередньому етапі українському стрибуну вперше за 14 років вдалося пройти в основний раунд – Віталій Калініченко показав 37-й результат і кваліфікувався далі.
В Інсбруку, де проходив 3-й етап кваліфікації, Калініченко зміг повторити свій результат. Також до нього долучився інший стрибун з трампліна - Євген Марусяк. Обидва українці фінішували у кваліфікації в топ-30 та з відривом пройшли до основного раунду Турне чотирьох трамплінів.
Віталій Калініченко посів 24-те місце. Він стрибнув на 120,5 метрів і набрав у сумі 102 бали. Євген Марусяк – 26-й, стрибнув на 119,5 метра, набрав у сумі 99 балів.
Різниця між українцями полягала в поправці на вітер: Марусяк отримав на бал менше за умови, а також майже на два бали менше за дальність стрибка.
Загалом у кваліфікації етапу в Інсбруку змагалися 63 спортсмени, далі пройшли 50. Важливо, що вперше в історії одразу два українці подолали кваліфікацію та відібралися до основного раунду змагань.
Переміг у кваліфікації словенець Анце Ланішек – він єдиний показав результат далі ніж 130 метрів – виконав стрибок на 134 метри.
Основний раунд і фінал етапу в Інсбруку відбудеться в середу, 3 січня.
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