Українці встановили історичне досягнення у стрибках на лижах з трампліна

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

На попередньому етапі українському стрибуну вперше за 14 років вдалося пройти в основний раунд – Віталій Калініченко показав 37-й результат і кваліфікувався далі.

В Інсбруку, де проходив 3-й етап кваліфікації, Калініченко зміг повторити свій результат. Також до нього долучився інший стрибун з трампліна - Євген Марусяк. Обидва українці фінішували у кваліфікації в топ-30 та з відривом пройшли до основного раунду Турне чотирьох трамплінів.

Віталій Калініченко посів 24-те місце. Він стрибнув на 120,5 метрів і набрав у сумі 102 бали. Євген Марусяк – 26-й, стрибнув на 119,5 метра, набрав у сумі 99 балів.

Різниця між українцями полягала в поправці на вітер: Марусяк отримав на бал менше за умови, а також майже на два бали менше за дальність стрибка.

Загалом у кваліфікації етапу в Інсбруку змагалися 63 спортсмени, далі пройшли 50. Важливо, що вперше в історії одразу два українці подолали кваліфікацію та відібралися до основного раунду змагань.

Переміг у кваліфікації словенець Анце Ланішек – він єдиний показав результат далі ніж 130 метрів – виконав стрибок на 134 метри.

Основний раунд і фінал етапу в Інсбруку відбудеться в середу, 3 січня.